Киевские спасатели снялись для календаря на 2017 год (фото)

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве в Facebook.

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«Долгожданные изменения в пожарно-спасательной службе уже начались - спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. Старания наших спасателей, которые стали главными героями, и всех членов съемочной группы – оправдались», - сказано в сообщении.

Ранее волонтеры выпустили благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО.