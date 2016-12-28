Киевские спасатели снялись для календаря на 2017 год (фото)
17:49, 28 декабря 2016Общество
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Сотрудники ГосЧС Киева приняли участие в фотосъемке для календаря на 2017 год, посвященного профессии спасателя.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Киеве в Facebook.
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«Долгожданные изменения в пожарно-спасательной службе уже начались - спасатели получили первую партию календарей абсолютно нового формата. Старания наших спасателей, которые стали главными героями, и всех членов съемочной группы – оправдались», - сказано в сообщении.
Ранее волонтеры выпустили благотворительный календарь, посвященный ветеранам АТО.
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