Правоохранители не задержали участников конфликта из-за сноса МАФов в Киеве - Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции Киева в ходе пресечения стычек, произошедших во время сноса Мафов в Дарницком районе, не задержали ни одного участника конфликта, сообщает Нromadske со ссылкой на заявление начальника Дарницкого управления полиции Киева Сергея Чернышова.

"Пока нет данных о том, что это были наемные спортсмены. С одной стороны были предприниматели, с другой - наемные работники. Правовых оснований для задержания участников конфликта нет. Нескольких человек в течение 3 часов опросили и отпустили", - сказал он.

По словам Чернышова, сотрудники полиции вмешались в столкновения между предпринимателями и работниками арендатора земли и развели стороны конфликта.

"В этом конфликте полиция участвовала как охрана общественного порядка. Полиция развела обе стороны, и конфликт был исчерпан", - отметил он.

Кроме того Чернышов сообщил, что в результате конфликта, по сообщениям врача, 18 человек получили телесные повреждения.

Он также подчеркнул, что снос МАФов и конфликт по этому поводу, который произошел на Харьковском рынке Дарницкого района Киева, не имеет ничего общего с другими случаями демонтажа киосков, которые проходят при участии работников благоустройства в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, в Дарницком районе Киева на территории радиорынка, произошел конфликт во время сноса малых архитектурных форм, в результате чего пострадали шесть человек.

По данным полиции города, конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Вместо этого предприниматели начали возводить баррикады.