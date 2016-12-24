В Днепре открыли главную новогоднюю елку (фото)

28-метровая новогодняя красавица установлена ​​на площади Героев Майдана. Здесь также начал работу новогодний городок, который будет встречать гостей до 22 января. Главную праздничную площадку открыли зрелищным шоу LED-барабанщиков и концертом музыкальных групп. Посмотреть на открытие елки собралось около 5 тыс. днипрян.

«Стараемся, чтобы город изменился к лучшему. Пусть в следующем году мы все будем жить в мире и достатке», – сказал мэр Борис Филатов.

Главная елка Днепра – одна из самых высоких в Украине. Украшают ее более 300 игрушек и яркая верхушка в форме звезды. В общем, чтобы подсветить центр города, понадобилось более километра гирлянд. В новогоднем городке все желающие могут полакомиться праздничными блюдами, приобрести горячие напитки и новогодние сувениры.

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А уже завтра Днепр будет впервые встречать Европейское Рождество. Веселье начнется здесь же, на площади Героев Майдана, в 18.00. В новогодний вечер и ночь с 31 декабря на 1 января в центре города будут работать аниматоры, выступят музыкальные группы и диджеи. В первый день нового года всех желающих будут угощать здесь горячим бульоном. 2 января на площади пройдет марафон Дедов Морозов, футбольный фристайл и различные эстафеты. 7 и 8 января на площади Героев Майдана проведут этнофестиваль «Різдво в Країні мрій», на котором выступят известные украинские группы, в частности, «Танок на майдане Конго» (ТНМК) и «Вопли Видоплясова».

Для маленьких горожан устроят мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению рождественских звезд, масок, фонариков, кукол-мотанок. Также в центре города можно будет увидеть традиционные рождественские обряды. На Старый Новый год – 13-15 января – на центральной площади устроят зрелищный парад с оркестром, мимами, ходулистами, факирами и музыкантами.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины.

Елку на Софийской площади украсили тремя километрами гирлянд, 42 тысячами фонариков и 1 тыс. деревянных игрушек, над которыми работали народные мастера из Львовщины.

Рождественский городок на Софийской площади будет работать с 19 декабря до 15 января. Главные мероприятия пройдут в пятницу, субботу и воскресенье и в праздничные дни - Николая, Новый год и на Рождество. Всего в ходе празднования состоится 15 концертов.