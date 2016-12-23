В Миноброны рассказали, сколькими контрактниками пополнились их ряды в этом году

Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сегодня на брифинге.

Также, по ее словам, с начала проведения АТО статус участника боевых действий получили 187 тыс. 741 военнослужащий.

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Относительно денежных выплат за выполнение задач в зоне АТО она сообщила, что на сегодняшний день общая сумма составила более 148,7 млн грн.

"Почти 6,6 млн - за выполнение боевых задач в составе подразделений и почти 141 млн - за непосредственное участие в боевых действиях. Семьям погибших военнослужащих выплачен 1 млрд 365 тыс. грн, а 745 млн грн получили участники АТО, которые были ранены или получили инвалидность", - сообщила представитель Минобороны.