В Миноброны рассказали, сколькими контрактниками пополнились их ряды в этом году

17:48, 23 декабря 2016
Общество
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С начала года контракт с Вооруженными Силами Украины заключили почти 68 тыс. военнослужащих, из них почти 7,5 тыс - офицеры.

Семьям погибших военнослужащих выплачено 1 млрд 365 тыс. грн / facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк сегодня на брифинге.

Также, по ее словам, с начала проведения АТО статус участника боевых действий получили 187 тыс. 741 военнослужащий.

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Относительно денежных выплат за выполнение задач в зоне АТО она сообщила, что на сегодняшний день общая сумма составила более 148,7 млн грн.

"Почти 6,6 млн - за выполнение боевых задач в составе подразделений и почти 141 млн - за непосредственное участие в боевых действиях. Семьям погибших военнослужащих выплачен 1 млрд 365 тыс. грн, а 745 млн грн получили участники АТО, которые были ранены или получили инвалидность", - сообщила представитель Минобороны.

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Теги: #ВСУ#Минобороны#контракт