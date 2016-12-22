В Одессе планируют создать единый волонтерский центр

В Одессе в 2017 году планируется создание единого патриотического волонтерского центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский после встречи с представителями волонтерских групп и патриотических организаций.

С Урбанским, в частности, встретились представители организаций "Черный тюльпан. Одесса", "Самооборона Одессы", "Свободные люди", "Корпорация монстров", "Ради мира в Украине", "Волонтерское движение Одессы", "Берегиня" и др.

Во время встречи речь шла о перспективах создания общего патриотического волонтерского центра, который Урбанский предложил разместить в центре Одессы - по улице Канатная, 35. Это двухэтажное здание с придомовой территорией бывшего областного военкомата, оно является памятником архитектуры "Усадьба Пташникова", построенным в 1890 году.

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Как пояснили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, старинное здание принадлежит территориальной общине сел, поселков, городов Одесской области. В здании находятся жилые и подсобные помещения, эксплуатационная площадь которых составляет более 700 квадратных метров.

Представители всех патриотических волонтерских групп региона совместно подготовят перечень организаций, которые будут размещены в здании на Канатной, 35. Планируется, что арендная плата составит 1 гривня в год.

"На следующей встрече, которая пройдет в феврале, мы подробно обсудим все нюансы, в том числе по ремонту данного здания", - сказал Урбанский.