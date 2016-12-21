Глава Ривненской ОГА призвал привлечь Нацгвардию к борьбе с "янтарной мафией"

12:01, 21 декабря 2016
Общество
422

Глава Ривненской областной государственной администрации Алексей Муляренко просит министра внутренних дел Украины Арсена Авакова вернуть Нацгвардию в северные районы Ривненской области, где участились случаи незаконной добычи янтаря.

В северных районах Области участились случаи незаконной добычи янтаря / Фото УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненской ОГА, письмо с такой просьбой Муляренко отправил Авакову 20 декабря.

Читайте такжеВ Житомирской области пограничники задержали 9 нелегальных копателей янтаря

В письме отмечается, что после вывода подразделений Национальной гвардии из северных районов области значительно увеличилось количество случаев незаконной добычи янтаря. Главное управление Национальной полиции своими силами не может остановить грубые правонарушения, связанные с незаконной добычей «солнечного камня».

По информации пресс-службы Ривненской ОГА, подразделения Национальной гвардии были выведены из полесских районов Ривненсклой области около месяца назад.

Как сообщал УНИАН, в июле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, находясь на Ривненщине, посоветовал главе ОГА Муляренко уволить всех руководителей районов, где добывается янтарь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Янтарные войны на Ривненщине
Теги: #янтарь