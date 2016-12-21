Глава Ривненской ОГА призвал привлечь Нацгвардию к борьбе с "янтарной мафией"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненской ОГА, письмо с такой просьбой Муляренко отправил Авакову 20 декабря.

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В письме отмечается, что после вывода подразделений Национальной гвардии из северных районов области значительно увеличилось количество случаев незаконной добычи янтаря. Главное управление Национальной полиции своими силами не может остановить грубые правонарушения, связанные с незаконной добычей «солнечного камня».

По информации пресс-службы Ривненской ОГА, подразделения Национальной гвардии были выведены из полесских районов Ривненсклой области около месяца назад.

Как сообщал УНИАН, в июле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, находясь на Ривненщине, посоветовал главе ОГА Муляренко уволить всех руководителей районов, где добывается янтарь.