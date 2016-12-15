Под посольством РФ в Киеве требуют прекратить бомбардировки Алеппо (фото)

Об этом сообщает Громадське

Под зданием на Воздухофлотском проспекте собралось около сотни участников акции.

В частности, митингующие обращаются к российской власти с призывом прекратить бомбардировки в Алеппо.

В ходе акции участники заклеили забор посольства постерами и фотографиями сирийских детей, раненых в ходе бомбардировки Алеппо.

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Также предъявлено 6 требований к международным организациям и правительствам государств. Основная их суть в солидарности и поддержке сирийского народа, а также в осуждении политики сирийского президента Башара Асада и Российской Федерации, а также требование введения дополнительных санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН ранее, представитель сирийских повстанцев заявил в среду, 14 декабря, оппозиционные силы начали контрнаступление против правительственных сил в городе Алеппо в рамках боя, который вспыхнул после того, как соглашение о перемирии провалилось.

Позже стало известно, что достигнуто новое соглашение об эвакуации населения из той части восточного Алеппо, что находится под контролем повстанцев.