Российский блогер попросил о статусе беженца в Украине
В пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговской области блогер из РФ попросил о предоставлении ему статуса беженца.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"46-летний мужчина обратился к пограничному наряду с заявлением о желании получить статус беженца в Украине. В ходе беседы он заявил, что является блогером, а из-за своей активной гражданской деятельности и религиозных предпочтениях подвергался в России преследованиям", - говорится в сообщении.
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После оформления соответствующих документов гражданин РФ направлен в управление Государственной миграционной службы Украины в Черниговской области.
Ранее УНИАН сообщал, что российский активист Роман Рословцев, который попросил политическое убежище в Украине, будет пытаться попасть на военную службу в Национальную гвардию или добровольческой батальон.