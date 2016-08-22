Россиянин, который просит убежища, хочет попасть в украинскую армию для борьбы с Путиным

Об этом Рословцев сообщил в комментарии Громадському.

Российский активист отметил, что хочет продолжить борьбу с режимом Владимира Путина уже в Украине.

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«Я бы хотел попасть в любую армейскую часть, в Нацгвардию, или в любой добровольческий батальон. Для меня главное — продолжить борьбу против режима Путина», — сказал он.

Рословцев также не исключил, что будет заниматься политической деятельностью.

Как сообщал УНИАН, 21 августа российский активист Роман Рословцев попросил Украину предоставить политическое убежище из-за преследований со стороны ФСБ.

Активист Роман Рословцев 11 раз выходил на пикеты в маске российского президента Владимира Путина. Каждый раз сотрудники полиции задерживали его и отбирали маску. В середине июня Тверской районный суд Москвы арестовал его на 30 суток после очередной акции.