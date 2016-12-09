Брат горе-матери рассказал, где похоронят заморенного голодом мальчика

Об этом в комментарии ТСН рассказал брат горе-матери Игорь Слюсаренко.

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Стало известно, что прокуратура выдала разрешение на погребение отцу умершего мальчика Алексею.

Брат и бабушка убитого малыша были не против похоронить его на родине, на Николаевщине.

"Это какой-то ужас. Не стоит сейчас ссориться, кто виноват. Надо отдать тело земли", - сказал брат Владиславы. Сейчас дата и место похорон уточняются, рассматриваются два варианта захоронения ребенка в столице.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя жительница Киева, уроженка Николаевской области, на 9 дней оставила в квартире без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вернувшись домой в ночь на 6 декабря, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии. За жизнь 2-летней девочки борются врачи. Действия горе-матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, повлекшее гибель человека). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

7 декабря по ходатайству Киевской местной прокуратуры N1 суд в Киеве сроком на 60 суток арестовал горе-мать.