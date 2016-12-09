"Могут паковать вещи": во Львове суд решил выселить Российский культурный центр

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного совета.

"Русское культурное общество и его "братские" организации такие как редакция украинофобского "Русского весника" могут потихоньку паковать вещи", - отметил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк.

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Напомним, в октябре депутаты Львовского облсовета решили выселить из муниципального помещения Российское культурное сообщество имени Пушкина, однако арендаторы отказались покинуть здание.

После этого Львовский облсовет подал иск в суд о принудительном выселении Российского культурного центра.