НАБУ проводит обыски на ряде государственных учреждений

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

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Сообщается, что обыски проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту совершения должностными лицами госпредприятия «Администрация морских портов Украины» и его филиалов, а также субъектов хозяйственной деятельности и другими лицами, которые контролируют деятельность ГП «АМПУ» и его филиалов, уголовных правонарушений относительно завладения, покушения на завладение государственными средствами и их дальнейшей легализации.

Сейчас следственные действия продолжаются.