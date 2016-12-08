НАБУ проводит обыски на ряде государственных учреждений

18:25, 08 декабря 2016
Общество
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят следственные действия на ряде субъектов хозяйствования и государственных учреждений.

Сейчас следственные действия продолжаются / фото: УНИАН

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

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Сообщается, что обыски проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту совершения должностными лицами госпредприятия «Администрация морских портов Украины» и его филиалов, а также субъектов хозяйственной деятельности и другими лицами, которые контролируют деятельность ГП «АМПУ» и его филиалов, уголовных правонарушений относительно завладения, покушения на завладение государственными средствами и их дальнейшей легализации.

Сейчас следственные действия продолжаются.

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Теги: #коррупция#НАБУ#обыски