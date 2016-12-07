Аудит ЕС: Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе

Об этом говорится в отчете, опубликованном 7 декабря.

Аудиторы оценивали, была ли помощь, которую оказали Украине Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба достаточно эффективной. Они рассмотрели сферы управления госфинансами и борьбы с коррупцией, а также газовый сектор, в период между 2007 и 2015 годами.

Также аудиторы отметили, что сотрудничество между Украиной и ЕС продвинулось вперед на волне Майдана в 2014 году, но проблемы, с которыми сталкивается Украина, и риски, связанные с прежними и новыми олигархами все еще остаются высокими.

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"Несмотря на усилия по реформированию, Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе. Олигархические кланы продолжают оказывать доминирующее влияние на экономику, политику и средства массовой информации", - сказано в отчете.

Отмечается, что результаты мер по борьбе с коррупцией будут оценены позже.

Аудиторы отметили, что ЕС оперативно отреагировал на кризис 2014 года пакетом помощи в размере 11,2 млрд евро, рассчитанным на семь лет. Но это было чрезвычайное решение. ЕС выделил большие деньги быстро и без предварительного согласования стратегии их использования.

"Во время нашего аудита, была сильная политическая приверженность реформе государственного управления. Но изменения в системе управления поставили под угрозу реформы, а низкий уровень заработной платы способствовал коррупции. Необходимы дальнейшие шаги для достижения целей", - констатировал член Европейской счетной палаты Шаболц Фазакас.