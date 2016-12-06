Кабмин утвердил проект соглашения с ЕС о финансировании борьбы с коррупцией в Украине

Кабинет министров утвердил проект соглашения между Украиной и Европейским Союзом о финансировании проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине".

Соответствующее распоряжение правительства №884-р от 23 ноября этого года опубликовано в газете "Урядовый курьер".

"Утвердить проект соглашения о финансировании проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине", - сказано в документе.

Подписать данное соглашение правительство уполномочило вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванну Климпуш-Цинцадзе.

"Реализация соглашения позволит обеспечить эффективное, профессиональное и независимое функционирование новосозданных учреждений, ответственных за борьбу с коррупцией, обучение персонала лучшим европейским практикам…", - отмечается в пояснении к распоряжению, обнародованному на сайте правительства.

Также, согласно пояснению, финансирование проекта будет направлено на улучшение парламентского надзора за процессом реализации реформ и возможностей Верховной Рады Украины анализировать и совершенствовать стратегическую и нормативно-правовую базу.

Кроме того, средства будут направлены на привлечение гражданского общества и средств массовой информации к осуществлению антикоррупционных мероприятий, а также к сотрудничеству с заинтересованными местными органами власти с целью демонстрации позитивных изменений, которые может принести эффективное противодействие коррупции.

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В аннотации к документу сказано, что общий бюджет проекта составляет 16,34 миллиона евро, из которых 15 миллионов евро является взносом ЕС, а 1,34 миллиона евро - взнос Министерства иностранных дел Дании.

Помощь будет предоставляться в форме специализированной краткосрочной и долгосрочной информационно-консультативной поддержки, а также путем предоставления оборудования, проведения мероприятий по обмену опытом, обучения и аналитических исследований. Реализация проекта будет осуществляться в основном в Киеве, а также в отдельных регионах Украины.

Реализация проекта начнется в конце 2016 года при непосредственном участии МИД Дании, которое в настоящее время уже участвует в реализации в Украине антикоррупционной инициативы в рамках Программы развития ООН с привлечением компетентных учреждений государств - членов ЕС. Срок реализации проекта: операционная фаза - 42 месяца, заключительная фаза - 24 месяца.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2016 года Украина и ЕС подписали соглашение о финансировании проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" в рамках 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе.