"Здесь правил нет – идет война": главврач госпиталя Днепра рассказал о спасении бойца АТО
16:20, 06 декабря 2016Общество
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В госпитале Днепра им. Мечникова спасают жизнь бойца АТО, который получил ранение близ Широкино.
В госпитале Днепра уверенны, что боец АТО выживет / УНИАН
Об этом на соей странице в Facebook сообщил главврач госпиталя Сергей Рыженко.
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"Во фронтовой степи возле Широкино Антон при минометном обстреле почувствовал сильный удар, как молотком в затылок. Град осколков поразили голову. Доставили в Мечникова. Операция полтора часа, успешна. Резекция многооскольчатого перелома лобной кости, удаление костных отломков, мозгового детрита. Пластика твердой мозговой оболочки основания черепа, поврежден глаз", - отметил он.
По его словам, коллеги в госпитале уверенны, что боец выживет.
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