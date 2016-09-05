За неделю в больницу Мечникова доставили 7 военных из зоны АТО (фото)
20:41, 05 сентября 2016Общество
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В больницу им. Мечникова г. Днепр за неделю доставили 7 военных с ранениями разной тяжести.
Евгений и Игорь пережили несколько операций после ранений / facebook.com/rsa010963
Об этом написал в Facebook главврач ОКБ им. Мечникова Сергей Риженко.
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"Жизнь как минное поле. Война, потери, боль, чудесное исцеление. Вздохнуть полной грудью они смогли в Мечникова после реанимации и нескольких операций. Евгений и Игорь с ранениями головы, груди, сердца сегодня говорят, не всегда помня дни, которые прошли после ранения. Для них жизнь - настоящий подарок", - написал он.
По его данным, за неделю доставлены 7 военных с минно-взрывными, осколочными ранениями и травмами головы, груди, брюшной полости, конечностей.
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