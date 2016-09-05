За неделю в больницу Мечникова доставили 7 военных из зоны АТО (фото)

Об этом написал в Facebook главврач ОКБ им. Мечникова Сергей Риженко.

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"Жизнь как минное поле. Война, потери, боль, чудесное исцеление. Вздохнуть полной грудью они смогли в Мечникова после реанимации и нескольких операций. Евгений и Игорь с ранениями головы, груди, сердца сегодня говорят, не всегда помня дни, которые прошли после ранения. Для них жизнь - настоящий подарок", - написал он.

По его данным, за неделю доставлены 7 военных с минно-взрывными, осколочными ранениями и травмами головы, груди, брюшной полости, конечностей.