Два самолета АН-32П вернулись в Украину после тушения пожаров в Израиле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, два самолета АН-32П прибыли в международный аэропорт “Киев” сегодня, 30 ноября, в 18:21.

Первый заместитель председателя ГСЧС Украины Олег Мельчуцький поблагодарил экипажам за добросовестное и высокопрофессиональное выполнение поставленных перед ними задач.

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“Работать приходилось в сложных условиях, в частности в горной местности. Однако наши авиаторы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и способность ликвидировать масштабные пожары не только на территории Украины, но и за рубежом”, - отметил Мельчуцький.

По данным ГСЧС, правительство Государства Израиль также отметил работу украинских экипажей и вручил авиаторам сертификат за участие в тушении пожаров.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в окрестностях Хайфы в пяти местах произошли пожары. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания.

В тот же день Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израилю в связи с масштабными пожарами.

Украина отправила в Израиль два самолета «АН-32П» Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи в тушении пожаров.

27 ноября противопожарная служба Израиля сообщила, что все пожары потушены.