Порошенко позвонил летчикам, которые помогали погасить пожар возле Хайфы

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Позвонил нашим летчикам, которые помогали погасить пожар возле Хайфы. Уже завтра ребята вернутся в Украину. Ждем дома", - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября в окрестностях Хайфы в пяти местах произошел пожар. Сначала горел лес, окружающий город, а через несколько часов огонь перекинулся на городские здания. Из-за пожара эвакуировали более 60 тыс. лиц, а также университет Хайфы и Технион (Израильский технологический институт).

Того же дня Порошенко подписал указ, которым поручил правительству срочно оказать гуманитарную помощь Израиля в связи с масштабными пожарами.

Украина отправила в Израиль два самолета «АН-32П» Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи в тушении пожаров.

27 ноября противопожарная служба Израиля сообщила, что все пожары потушены.