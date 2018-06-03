Охранник Фили Киркорова: «Вылазь, сука, я здесь тебя и порешу”

Народный артист Украины Филипп Киркоров опять оскандалился. Его охранники избили украинского фотографа и журналиста... Четыре года без публичного мата в адрес журналиста – это слишком тяжело для Народного артиста Украины, кудрявого танцующего красавца – такого сладкого, блестящего и яркого, что аж слепит глаза... И этот наш “Зайка”, наша “бабушка” (именно бабушку играет Филипп Киркоров в новогоднем мюзикле “Красная Шапочка”, его сейчас снимает один украинский телеканал) опять оскандалился.

Напомним, что самый больший скандал, связанный с киркоровским хамством (в адрес журналистки из российского города Ростов-на-Дону), грянул в 2004 году. Тогда на пресс-конференции Филя заявил журналистке, что ему не нравится “ее кофточка, ее сиськи” и скомандовал, чтобы она вышла вон из зала. Это и неудивительно, ведь, поговаривают, мужские торсы по душе знаменитому “Зайцу” значительно больше, чем женские. Тогда скандал получил большую огласку, Раймонд Паулс и Игорь Крутой советовали Филе уйти со сцены. “Зайку” осуждали все, кроме коллег по цеху. Филя на несколько месяцев исчез. Говорили, что он занялся восточной философией, а затем опять появился, дал публичное интервью, сказал, что он все переосмыслил и даже благодарен судьбе за тот инцидент.

Если это и правда, то запаса медитаций и саморазвития хватило “Зайке” ненадолго. И даже звание народного артиста Украины, которое ему присвоил наш Президент тоже не помогло. В Киеве Филю поперло. Два его бодигарда избили украинского фотографа и обложили матом журналистку.

Мы позвонили фотографу Дмитрию Куприяну, чтобы выслушать его версию событий.

Украинскому изданию, для которого снимал Куприян, біли нужны рабочие моменты упомянутого мюзикла. По словам Дмитрия, они уже отсняли Лайму Вайкуле, Потапа и Настю Каменских, группу «Алиби» и других артистов.

– Но нам сразу запретили снимать Киркорова, мол, он суеверен и не любит, чтобы его новый образ появился на фото раньше, чем фильм выйдет на экраны. Нас сначала держали за дверью, чтобы мы вообще не увидели Киркорова, – рассказал Дмитрий. – Однако нам его удалось увидеть через щель в дверях. В мюзикле он исполняет роль бабушки. У него был длинный разноцветный полосатый сарафан и длинные волосы, черные очки и шляпа... Уже было десять вечера, мы собирались ехать домой, вызывали такси. Я стоял почти у входа в павильон, тут выходит Киркоров, я нацеливаю камеру на его лицо... Тут я вижу, что ко мне бежит охранник с намерением меня «расцеловать». Я не успел снять Киркорова... Увидев рассвирипевшего охранника, я начал от него убегать. На улице меня ожидало такси, погоня прекратилась, я расслабился. В такси я ждал свою коллегу... Кто-то подошел к машине, я сначала не понял, кто именно. Оказалось, один из охранников. Он открыл дверцу машины и приказал второму охраннику вытащить меня, сам тянул одной рукой за рюкзак, а второй – бил в лицо. “Вылазь, сука, я здесь тебя и порешу”, – зло процедил он. Он ударил меня трижды... Потом выяснилось, что у меня побои средней тяжести... Дальше подбежала журналистка, начала на камеру все это снимать, охранник приказал ей все стереть. Меня из машины ему таки не удалось вытащить, но они забрали фотоаппарат. Охранник заявил, что если я хочу получить камеру назад, то должен прийти на проходную. Я позвонил по телефону редактору, рассказал ситуацию, и руководство вызывало милицию. Где-то через десять минут мы из машины увидели, что из павильона выходят охранники. Водитель машины испугался, что нас опять идут бить... Мы поехали в милицию – в Деснянское районное управление столицы. Там я написал заявление, а милиционерам перезвонили, сказали, что на студии уже работает следственная группа.

Мы вернулись на студию – Киото, 27, – где и происходили съемки, там составляли протокол. Киркорова украинская милиция тоже хотела допросить, но он не дался, послал милицию... Также крыл журналистку трехэтажным матом, говорил, что он ее «порешит», если об этом инциденте выйдет хоть какая-то информация.

Послесловие

Говорили, что бывшая жена Филиппа Киркорова – Алла Пугачева – тоже могла “по матушке” послать организаторов концертов и сотрудников гостиниц. Но откровенных обид в адрес журналистов с ее стороны никогда не было. Помню, как один киевский фотограф, пытался сделать “запрещенную” съемку во время ее концерта в Киеве. Тогда бодигард певицы просто профессионально оттеснил фотографа, стал перед объективом – и никаких скандалов.

Очевидно, опыт бывшей жены, равно как и искусство медитаций, – это слишком сложно для этого ходячего фейерверка. У него даже скандалить со вкусом не выходит. “Где, эти халдеи? – капризно спрашивал в свое время “Зайка”, когда ему в аэропорту Киева подали не ту марку машины”.

Впрочем, посочувствуем Филе... Он на этих съемках, по-видимому, очень полюбил свое полосатое платье “бабушки”, хотел всем нам сделать новогодний сюрприз, чтобы мы на Новый год увидели его наряд, очки, шляпку – и все оценили, какой он веселый “зайка”. А так сюрприза не вышло... И как здесь не послать тех негодяев? Сами виноваты.

Оксана Климончук, Маша Мищенко