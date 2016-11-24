В Минобороны объяснили, как ФСБ ищет "диверсантов" в оккупированном Крыму

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

«ФСБ России снова прибегла к фейковым способам наподобие выявления «шпионов», «разведчиков» и прочее», - заявил Лысенко.

«ФСБ пошло очень простым путем – они просто используют ту базу данных, которая осталась на территории аннексированного Крыма, речь идет о личных делах бывших военнослужащих, которые имели отношение к военной службе или в рядах Вооруженных сил Украины, или в рядах Черноморского флота РФ. Для них это ничего не значит, они просто их используют. В очередной раз объявляют бывших военных «предателями», «шпионами», «диверсантами», - добавил Лысенко.

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Ранее в ФСБ России заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского "шпиона", который якобы по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2-го ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», - говорится в сообщении.

Ранее бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова задержали украинские правоохранительные органы на административной границе с временно оккупированным Крымом. По информации СБУ, Баранов и Одинцов до оккупации Крыма Россией служили в Военно-морских силах Украины, однако предали присягу и перешли служить в российскую армию. Они приехали на КПВВ "Чонгар", чтобы за деньги через курьера получить дипломы об окончании высших учебных заведений.