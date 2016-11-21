Россиянин на Черниговщине попросил у пограничников статус беженца
В Черниговской области в международном пункте пропуска «Новые Яриловичи» во время прохождения пограничного контроля гражданин Российской Федерации обратился с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.
По его информации, во время опроса 45-летний гражданин заявил, что за свою активную гражданскую деятельность, направленную против правящего в его стране режима, он подвергается на родине уголовному преследованию.
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В пограничном отряде не уточнили других деталей, отметив, что это уже шестой аналогичный случай за последние два года.
После проведения собеседования и оформления соответствующих документов, мужчину для принятия окончательного решения направили в управление Государственной миграционной службы Украины в Черниговской области.