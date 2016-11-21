На Одесщине разоблачили три цеха, которые шили поддельную одежду известных брендов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, следствие установило, что в помещениях в Одессе и Овидиопольском районе области организовано незаконное производство одежды с использованием знаков известных брендов, в частности: Boss Nike, Adidas, Philipp Plein, Chanel, Armani, Versace и др.

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«Во время санкционированного обыска работниками прокуратуры совместно с сотрудниками областного управления защиты экономики прекращена деятельность трех нелегальных цехов по изготовлению контрафактной одежды», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что правоохранители изъяли более 1 тыс. единиц незаконной продукции, материалы для ее изготовления и 150 швейных машинок. Стоимость изъятого уточняется.

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров, фирменного наименования, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

По сообщению Главного управления Национальной полиции в области, проведены санкционированные судом обыски в жилых, складских и производственных помещениях, а также в автотранспорте злоумышленников, которые организовали незаконный бизнес. Изъятый одежда направлели на экспертизу.