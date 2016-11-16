Харьков вошел в тройку городов с лучшей транспортной инфраструктурой

Таковы результаты исследования под названием "Идеальный город", сообщает Sq.com.ua.

Согласно сообщению, в рамках опроса было обработано более 33 тысяч анкет пользователей, которые оценили транспортную инфраструктуру в своих городах. На последнем месте рейтинга – закарпатский Ужгород, а столицу оценили наравне с Хмельницким и Львовом.

Респонденты оценивали удобство общественного транспорта, состояние дорог и наличие парковок по шкале от 1 до 7 баллов.

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Наиболее развитым городом с точки зрения транспортной инфраструктуры городом оказалась Винница, знаменитая своими швейцарскими трамваями. Лидер набрал 4,6 балла из 7, немного отстал Луцк с оценкой 4,5 балла. Третье место поделили Харьков и Ровно – по 4,3 балла.

Среди самых частых замечаний к городской транспортной инфраструктуре в каждом городе – дефицит парковок, неудобные маршруты общественного транспорта и состояние дорог. Винница, ставшая лидером по удобству транспорта, одной из первых в стране провела комплексное исследование пассажиропотоков, после чего изменила режим работы транспорта соответствующим образом. Аналогичный проект при поддержке Всемирного банка сейчас идет в Киеве.

В Киеве зачастую жалуются на перегрузку дорог транспортом и дефицит парковочных мест. Днепровцы обращают особое внимание на разбитые дороги и отсутствие дополнительных маршрутов. В Харькове поводом для критики стали трамвайные пути и старые дребезжащие трамваи. Львовяне возмущаются, что многие маршрутки заканчивают работу слишком рано.

В то же время жители Львова довольны хорошим сообщением с центром, а одесситы рады удобным транспортным развязкам. Харьковчане отметили комфорт маршрутов и расположения остановок. Винничане же не упускали возможности похвастаться своими трамваями, в которых есть Wi-Fi.