Без Брежнева и Щербицкого: В Днепре "декоммунизировали" Аллею Славы

15:23, 15 ноября 2016
Общество
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Сейчас вместо мемориальных досок ничего нет.

Сейчас на месте мемориальных досок ничего нет / radiosvoboda.org

В Днепре окончательно завершили декоммунизации Аллее Славы. Об этом сообщает «Радио Свобода» в Twitter.

Издание отмечает, что на Аллее Славы сняли мемориальные доски Леониду Брежневу и Владимиру Щербицкому.

Вместо мемориальных досок ничего нет.

Ранее, на здании Николаевского городского совета советскую пятиконечную звезду заменили государственным гербом Украины.

Сама металлическая стела, на вершине которой располагалась звезда, осталась, но в основании круга установили герб Украины, изготовленный в аналогичных размерах. Как сообщили работники, которые осуществляют демонтаж и установка герба, замена символики происходила по согласованию с мэром Николаева.

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