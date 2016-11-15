Без Брежнева и Щербицкого: В Днепре "декоммунизировали" Аллею Славы

В Днепре окончательно завершили декоммунизации Аллее Славы. Об этом сообщает «Радио Свобода» в Twitter.

Издание отмечает, что на Аллее Славы сняли мемориальные доски Леониду Брежневу и Владимиру Щербицкому.

Вместо мемориальных досок ничего нет.

Ранее, на здании Николаевского городского совета советскую пятиконечную звезду заменили государственным гербом Украины.

Сама металлическая стела, на вершине которой располагалась звезда, осталась, но в основании круга установили герб Украины, изготовленный в аналогичных размерах. Как сообщили работники, которые осуществляют демонтаж и установка герба, замена символики происходила по согласованию с мэром Николаева.