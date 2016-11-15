В центре Киева заметили много автозаков (фото)
12:43, 15 ноября 2016Общество
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В правительственном квартале Киева, где сейчас проходят митинги, заметили немало автозаков.
Автозаки в центре Киева / facebook.com/pavlovskyi
Об этом на свое странице в Facebook пишет политик, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.
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"Вся улица Банковая заставлена военной техникой, Институтская за решеткой, перекрыт Крещатик, Мариинский парк забит ментовскими автобусами...", - написал он.
Как сообщал УНИАН, на Майдане Независимости в Киеве проходят митинги. Активисты заявили, что якобы собрались из-за подорожания хлеба и повышения тарифов.
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