В центре Киева заметили много автозаков (фото)

Об этом на свое странице в Facebook пишет политик, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

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"Вся улица Банковая заставлена военной техникой, Институтская за решеткой, перекрыт Крещатик, Мариинский парк забит ментовскими автобусами...", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Независимости в Киеве проходят митинги. Активисты заявили, что якобы собрались из-за подорожания хлеба и повышения тарифов.