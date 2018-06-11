Куда делись доллары из столичных обменников?

Вчера на одном из центральных телеканалов прошла информация, что обменники в Симферополе пишут один курс валют, а реально продают по другому, более высокому курсу. УНИАН решил прояснить ситуацию с обменниками в столице. Согласно разработанному плану, мне нужна была 1 тысяча долларов. Традиционно выхожу утром на площади Льва Толстого и направляюсь к офису УНИАН, а по пути пытаюсь обойти все обменники.

Первый - сразу в переходе на площади Льва Толстого. Рядом с обменником - ни души.

- Можно купить тысячу долларов? – спрашиваю у женщины в окошке.

- Есть только $800.

- А по какому курсом?

- Девушка, ну вы что не видите? Здесь же все написано: 5,868, - начинает немного нервничать продавец валюты.

Благодарю и покидаю помещение. Как выяснилось позже, этот обменник, который работает по агентскому соглашению с Промышленно-финансовым банком, оказался самым богатым на “зеленые” этим утром.

Иду вдоль Красноармейской. У дома №20 стоит традиционный желтый щит с курсом валют и нарисованной стрелкой в сторону подвального помещения. Передо мной к подвалу спускается женщина. Останавливается именно перед обменщиком и начинает отпирать железные двери.

- Можно приобрести доллары?

- Закрыто, - резко отрезает она.

- А вообще можно купить позже, когда вы откроетесь?

- У меня нет пока никаких долларов, - заканчивает разговор продавец и громыхает дверями.

Рядом на Красноармейской, 16 в помещении театральных касс продавец валюты заверяет, что долларов нет. Курс тот же - 5,868.

По маршруту от площади Льва Толстого до Европейской хожу ежедневно. Потому уже знаю, где должен стоять очередной желтенький щит. Следовательно следующий пункт – книжный магазин “Сяйво”. Оказывается, обменник в книжном магазине тоже закрыт и будет ли сегодня работать – неизвестно.

Дальше спускаюсь в Метроград. На выходе из перехода возле Бессарабского рынка тоже обменник.

- У меня нет долларов, - сообщает женщина, прервав свой завтрак.

- Вообще нет?

- А разве Вас устроит 5 долларов?

Выхожу из перехода и сразу вижу возле одного здания на Крещатике, 29 сразу два обменника.

В первом так же констатируют отсутствие долларов, а уже во втором интересуются, сколько же мне нужно. Услышав ответ, как оказалось, очень неожиданный, кассир эмоционально сообщает.

- Ой, девушка, нам даже еще и $100 не сдали.

Наконец на Крещатике, 27 человек в окошке уверенным голосом заявляет:

- Можно, - и приспустив очки, улыбаясь, добавляет. – Уже 2 доллара остались.

В остальных обменниках на центральной улице столицы ситуация с долларом была точно такая же – продавцы констатировали его отсутствие и, ответив, продолжали заниматься своими делами: читать, кушать или разговаривать по телефону. Очередей возле обменников нет. Украинцы не спешат менять деньги, все еще опасаясь нестабильности курса и возможности потерять на последних сбережениях.

В переходе на Майдане Независимости два обменника закрыты. В одном доллар продают так же по 5,868.

- Есть доллары, но плохие, - сразу предупреждает девушка в окошке и показывает мне две надорванные банкноты с затертым Франклином.

- Мы не можем купить доллар на межбанке. У нас нет выхода на него. Сколько нам сдали, столько мы и продали. Мы - агенты, - комментируют ситуацию с отсутствием долларов в банке Контракт, который работает с обменниками по агентским договорам, и занимает 40% этого “рынка обменок” в столице. – Сейчас никто массово не идет менять доллары. Народ - в шоке. Он в ожидании.

Чтобы прояснить ситуацию с валютой, УНИАН обратился к экономисту Борису Кушнируку.

- НБУ удовлетворяет спрос банков в валюте на межбанковском рынке. Банки могут купить валюту и подкрепить свои обменники наличностью. То, что они этого не делают, – этот вопрос нужно разбирать с каждым отдельным банком. Раньше был определенный объем продажи иностранной валюты и они большую часть этого спроса на валюту доверяли именно законам этой продажи. Сейчас существенно упала продажа, люди обменивают доллары на гривны в крайнем случае, когда уже точно нужны только наличные. Доллары держат до последнего. Потому и существует проблема с подкреплением наличкой обменных пунктов. Долларов не так много, чтобы закрыть все наличное обращение. Если вся гривневая наличность ринеться в доллар - никаких резервов нам не хватит.

Итак, долларов в обменниках нет, а платить по валютным кредитам нужно. Что же в таком случае делать заемщикам? Банки заинтересованы в том, чтобы люди гасили кредиты. Они предоставляют услугу обмена, хотя физически этой наличности человек не получает, - рассказывает Кушнирук. - В том же отделении банка, в котором должны гасить кредит, люди сдают гривню, им вроде бы продают доллары и они здесь же, не держа этих долларов в руках, отдают их на погашение кредитов. Банкам выгодно, они выигрывают вдвое: зарабатывают и на продаже валюты, на этой марже, и плюс гасятся кредиты.

Некоторые специалисты говорят, что дефицит доллара связан с последним постановлением Нацбанка, который запретил коммерческим банкам продавать валюту дороже, чем на полтора процента от официального курса. А это невыгодно самим финансовым учреждениям, потому что один процент из валютных операций они отдают в Пенсионный фонд. А работать без прибыли и тем более себе в убыток никто не будет. Именно поэтому наличные доллар и евро придерживают.

Между тем возле обменников опять появились черные менялы, у них валюта есть всегда, но по другому курсу. С нового же года НБУ планирует закрыть все обменные пункты, поэтому приобрести любую иностранную валюту можно будет лишь в банке.

Анна Ященко