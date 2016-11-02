В Харькове объявлен конкурс на проект памятника на площади Свободы
В Харькове объявлен открытый архитектурный блиц-конкурс на эскиз-идею памятного знака на площади Свободы.
Соответствующее объявление опубликовал сайт мэрии.
Как сообщил директор Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана горсовета Алексей Садовский, к конкурсному проекту есть четкие требования, среди которых – максимальное сохранение деревьев при установке памятника.
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По словам Садовского, оценивать работы будет профессиональное жюри из 13 человек, среди которых – архитекторы, художники, деятели культуры, историки и др. Материалы проектов подаются на рассмотрение жюри анонимно.
Заказчик конкурса - исполком горсовета.
Работы можно предоставить в период с 16 по 20 января 2017 года в Доме архитектора (Харьков, ул. Дарвина, 9) ответственному секретарю конкурса. После 23 января будет объявлен победитель конкурса.
Участие в конкурсе - бесплатное. Премирования работ не будет.
Победитель конкурса получает право участвовать в дальнейшей разработке проектно-сметной документации на правах автора.
.Реконструкция сквера на пл. Свободы началась в августе. Среди работ, запланированных в рамках реконструкции, – обновление аллей, создание цветников, площадка из брусчатки на месте, где стоял памятник Ленину. Площадь планируется восстановить в ее первоначальном, историческом виде. Работы планируется завершить до конца года, пишет SQ.
Ранее городские власти заявляли, что на месте, где стоял памятник Ленину, ничего устанавливать не планируется, однако в обновленном сквере "будет своя изюминка".
В середине сентября харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что в сквере на пл. Свободы в Харькове установят новый памятник.