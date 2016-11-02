Евровидение-2017 в Киеве: стало известно, когда Украина выберет своего представителя

Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ, который проводит национальный отбор совместно с "UA:Первый".

Так, первый прямой эфир нацотбора состоится 4 февраля, второй – 11-го, третий – 18-го.

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Сам финал, на котором объявят имя представителя от Украины на Евровидении-2017, состоится 25 февраля.

Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

В 2017 году песенный конкурс "Евровидение" состоится в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу.