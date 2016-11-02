Евровидение-2017 в Киеве: стало известно, когда Украина выберет своего представителя
Отбор представителя от Украины на Евровидение-2017, которое пройдет в Киеве, стартует в феврале.
Об этом сообщается на сайте телеканала СТБ, который проводит национальный отбор совместно с "UA:Первый".
Так, первый прямой эфир нацотбора состоится 4 февраля, второй – 11-го, третий – 18-го.
Читайте такжеЕвровидение-2017 в Киеве: в конкурсе примут участие 43 страны, среди них есть и Россия (список)
Сам финал, на котором объявят имя представителя от Украины на Евровидении-2017, состоится 25 февраля.
Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
В 2017 году песенный конкурс "Евровидение" состоится в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу.