Крымский батальон морской пехоты вышел из зоны АТО на ротацию

Первый Феодосийский батальон морской пехоты вернулся из-под Мариуполя на ротацию в Николаев. В зоне АТО непрерывно крымские черные береты пробыли почти полтора года, говорится в сюжете ТСН.uа.

Командир бригады гордится своими ребятами, потому что они и в 2014 году в Крыму не изменили присяге, и потом достойно защищали Украину на Донбассе. "Этот батальон выполнял задачи только на переднем крае. В составе батальона, к сожалению, есть безвозвратные потери – это три военнослужащих", - рассказал командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Делятицький.

Именно в этот день два года назад погиб первый морпех Артем Корнев. Орден Богдана Хмельницкого посмертно вручили вдове погибшего Павла Вождева. Их собратья за боевые заслуги получили награды и медали. "Это знак, прежде всего, большого уважения к этим людям. Это только маленькая капелька, как мы можем поблагодарить этим людям. Более 400 человек этого батальона за выполнение ими заданий награжден", - пояснил заместитель командующего ВМС Украины Сергей Пасичник.

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После официальных церемоний бойцов отпустили к родным. Суровые мужчины, которые наводили ужас на врага, едва сдерживали слезы радости. "Чувства переполняют, не верится", - признается морпех Николай Кувичкин. "Дождались, наконец!", - раздавалось отовсюду от жен и матерей.

Хотя ребята очень соскучились по родным и мирной жизнью, но на передовую готовы вернуться в любой момент. "Конечно, пойду! Это мой долг, я служу Украине", - говорит морпех Владимир Лобода. О том, что вышли из Крыма, никто из них ни разу не пожалел. "Там остались предатели. Маменькины сынки, которые сами не могут не решать – остались служить в русских избах. Настоящие морпехи защищают свою Родину", - убежден командир взвода Артур Кондрюк.