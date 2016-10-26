СБУ проверяет заявления "ДНР" о захвате в плен украинки

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«Мы проверяем эту информацию», - сказала она.

Ранее ресурс «Новости Донбасса» сообщил, что на временно оккупированной части Донецкой области боевики задержали 28-летнюю гражданку Украины Лилию Коц, которому приписывают причастность к деятельности «Правого сектора» и ОУН. Девушку задержали по подозрению в подготовке похищения одного из террористов «ДНР».