СБУ проверяет заявления "ДНР" о захвате в плен украинки
14:28, 26 октября 2016Общество
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Служба безопасности Украины проверяет заявления боевиков "ДНР" о захвате в плен жительницы Львовской области Лилии Коц.
Боевики задержали украинку / Скриншот
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
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«Мы проверяем эту информацию», - сказала она.
Ранее ресурс «Новости Донбасса» сообщил, что на временно оккупированной части Донецкой области боевики задержали 28-летнюю гражданку Украины Лилию Коц, которому приписывают причастность к деятельности «Правого сектора» и ОУН. Девушку задержали по подозрению в подготовке похищения одного из террористов «ДНР».
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