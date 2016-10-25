Активисты подпольного движения сожгли флаг "ДНР" в центре Донецка – СМИ (видео)
22:01, 25 октября 2016Общество
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Во вторник, 25 октября 2016 года, в центре оккупированного Донецка активисты подпольного движения "Донецкое Сопротивление" провели акцию, в ходе которой возле известного стадиона "Донбасс-Арена" был сожжён флаг террористической организации "ДНР".
Скриншот видео
Активисты также выразили протест против незаконной деятельности «ДНР», а также нарушений со стороны боевиков прав и свобод граждан Украины, сообщает Mariupol.tv со ссылкой на источники.
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Кроме этого, как сообщается, на вершине одного из терриконов водружён Государственный Флаг Украины.
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