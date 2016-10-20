"Плодят нищету": волонтер раскритиковал создание новой десантно-штурмовой бригады

Об этом на своей странице в Facebook пишет Тарас Чмут, волонтер, который сейчас служит в рядах морской пехоты.

По его словам, на фоне тотальной неукомплектованости ВСУ личным составом, значительного падения мотивации бойцов и прихода "заробитчан" на 7-10 тысяч, Министерство решило брать количеством, а не качеством.

Читайте такжеВ Нацгвардии назвали причину вывода части батальона "Азов" из Мариуполя

"На сегодняшний день в командовании ВДВ есть 25, 79, 80, 81, 95 бригады + отдельный учебный центр. И что вы думаете, они все укомплектованы на 100%? Или хотя бы на 80? Или хотя бы на 50? Все они ездят на БТР-3/4, "Хаммерах" и обеспечены современными техническими средствами? А хрен там", - отметил Чмут.

Волонтер отметил, что вместо того, чтобы аккумулировать людей вокруг уже действующих частей, принимаются решения "плодить нищету" - формировать новую бригаду без инфраструктуры. Кроме того, убежден он, на третий год войны "пора бы брать качеством, а не количеством".

"У нас БТР-60ПБ все еще в боевых частях, у нас десантно-штурмовые подразделения должны воевать на тентовых КрАЗах, а волонтеры все еще возят на фронт горы необходимого", - выразил возмущение волонтер.

По его словам, новая бригада - это "новые тендеры на строительство и ремонты, это деньги, которые могли бы пойти в 25, 79, 80, 81 или 95 бригады ВДВ".