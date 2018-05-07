Не Украина должна благодарить МВФ, а МВФ - Украину

Аналитики высказывали крамольное мнение: лишь кризис может спасти Фонд. Еще вчера его презирали заемщики из Аргентины и Зимбабве, отказываясь оплачивать счета... Сегодня же выстраиваются в очередь...

Еще в августе настроения в Международном валютном фонде были плохими. Половине персонала "яйцеголовых" аналитиков угрожало увольнение, три четверти офисов по всем мире предупредили о закрытии, прежде всего в тех странах, которые не имели программ с Фондом. Таких, которые имели полноценную программу по состоянию на лето 2008 года, была горстка. Отечественные СМИ сообщали, что такая же судьба ожидает представительство МВФ в Украине. Украина в лице НБУ выплачивала последние долги, набранные в конце 90-х, и намеревалась пожать руку чиновникам МВФ на прощание. Еще бывший председатель НБУ Сергей Тигипко в 2004-ом, в канун революции, а впоследствии председатель Совета НБУ Петр Порошенко поднимали вопрос о досрочном погашении долгов перед МВФ... Кстати, официальный сайт МВФ информирует, что по состоянию на 30 сентября с.г. мы еще должны Фонду где-то так миллионов 109 долларов США. Причин компрессии МВФ и неминуемого, казалось, его понижения в статусе было достаточно много.

Во-первых, Алан Гринспен, самый либеральный дерегулятор во главе Федеральной резервной системы США (который уже публично признает недостатки своей избыточной веры в безошибочность Его Величества Рынка), наполнил мир таким количеством дешевых долларов, что их, оказалось однажды: бери – не хочу. Выяснилось, что кредитов можно набрать и в других, не только в МВФ, и новые кредиторы не обременяют свои ссуды таким количеством докучливых требований, которые выдвигает МВФ. Как вот Китай, который завалил пол Африки своими демпинговыми кредитами, – от диктаторского Судана – до в очередной раз охваченного гражданской войной Конго, выдвигая лишь одно условие. Дайте нам доступ к вашим недрам. К кобальту, цинку, меди и олову.

Во-вторых, бум на сырьевые ресурсы (прежде всего углеводороды), помноженный на дешевый доллар, позволил многим странам накопить астрономические избыточные финансовые ресурсы, которые они были вынуждены выводить за пределы своих бюджетов, чтобы не подхлестнуть инфляцию и не заразить ключевые отрасли своих экономик голландской болезнью. Эти миллиарды тоже выплеснулись на рынок, минимизируя гипертрофированную фигуру МВФ до тени беспомощного карлика.

В-третьих, МВФ сам нанес себе, тогда казалось, непоправимого вреда неуклюжей, оцепенелой реакцией на азиатский кризис 1998 года. Система раннего оповещения кризиса не сработала, и своими рецептами МВФ сначала загнал кризис вглубь, а уже потом он начал реагировать на “медикаменты”.

И в-четвертых, мировые метеорологи финансовых рынков (и сам МВФ) прогнозировали – небо будет оставаться безоблачным и в дальнейшем. Расслабились – особой потребности в ближайшее время в глобальном МЧС штатом в одну дивизию нету. Можно ограничиться мобильным спецотрядом быстрого реагирования.

Поэтому когда доноры, прежде всего Конгресс США, выразили откровенное нежелание и в дальнейшем пополнять обмелевший колодец МВФ, а процентов от существующих ссуд хватало разве что на проведение Ежегодных встреч МВФ, Фонд под председательством нового директора-распорядителя, французского социалиста Доминика Строс-Кана, начал готовиться к сокращению персонала и пересмотру своего мандата. Аналитики высказывали крамольное мнение: Фонд может спасти лишь кризис. Эдакий идеальный шторм, который не знает границ и чихать хотел на защитные редуты центробанка.

И торнадо, зародившись в США, таки прошлось по всему миру. Даже экономики развитых стран проходят стресс-тест на испытание, а что уже говорить о призрачном финансовом благополучии развивающихся стран, к числу которых относят и Украину. На протяжении месяца Фонд превратился из пенсионера, которому Большая семерка его хозяев сообщила, что его услуги уже не нужны, в степенного, уверенного в себе врача экстракласса, который возвращает в этот финансовый мир не только советами, но и деньгами. И пусть тех денег на первый взгляд немного – 200 миллиардов долларов, как сообщает сайт МВФ – тем не менее это реальный ресурс, в отличие от того виртуального богатства, которое то растет на триллион в день на фондовых площадках, то падает сразу на три.

Еще вчера график вызовов и записей на консультацию у этого эскулапа был пуст. Еще вчера его презирали пациенты из Аргентины и Зимбабве, отказываясь оплачивать счета. На сегодня его дневник заполнен до конца года и по меньшей мере до 2010-го, причем большинство пациентов вопят, что не доживут.

МВФ вслух об этом не скажет, однако он также должен благодарить Украину (Венгрию, Сербию, Беларусь, Пакистан, Исландию – всех, кто записался на прием) за свое собственное спасение. Хотя в случае с Украиной, похоже, таки поспешили. Если парламент не примет антикризисные законы или примет их в урезанном формате, а МВФ все же даст первый транш, – то это опять будет свидетельствовать об эмвеэфовской слабости.

Станислав Голубенко