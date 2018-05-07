Украинская экономика пострадала от голландской болезни

Мировой кризис ударил по экономике Украины с двух флангов. С одной стороны, возникли банковские проблемы с ликвидностью. Внешний долг Украины еще в июле 2008 года превысил $100 млрд., из которых около $30 млрд. – краткосрочные кредиты (золотовалютные резервы НБУ сейчас немногим более $30 млрд.). Рефинансировать же внешние заимствования в условиях мирового кредитного кризиса очень сложно, кроме того, из Украины спешно ретировался спекулятивный капитал.

С другой стороны, финансовый кризис и вызванное им опасение грядущей рецессии экономик США и стран Европы привели к снижению мировых цен на сырьевые товары. Украина несет сейчас большие потери от продолжающегося падения цен и спроса на металлы и химические удобрения. Товарный экспорт сократился в августе по сравнению с июлем на $895 млн. (около $700 млн. за счет уменьшения металлургического экспорта). Ясно, что в сентябре снижение будет еще большим, а в октябре – большим, чем в сентябре (падение цен на сталь началось в конце июля). А это приводит к росту отрицательного сальдо внешней торговли и, соответственно, девальвационному давлению на гривню (валюты от экспорта поступает в Украину с каждым месяцем все меньше).

Именно эти два фактора привели, главным образом, к росту курса доллара на межбанковском валютном рынке, а затем и наличного доллара. Негатив лишь усугубили проблемы с Проминвестбанком, замедленная реакция Нацбанка и закрытие депозитов напуганным населением.

Намечающиеся сейчас властью антикризисные меры носят лишь косметический характер. Создание стабилизационного фонда и увеличение гарантий по банковским вкладам нисколько не помогут украинским экспортерам.

Угнетенная металлургия подает сигнал SOS

Ситуация в металлургии, являющейся главной экспортной отраслью Украины (экспорт недрагоценных металлов в первом полугодии составлял 45,3% от всего товарного экспорта), сегодня весьма плачевная. Отгрузка на экспорт почти прекратилась, производство существенно сокращено, половина доменных печей остановлена, начинается отправка работников в отпуска и снижается зарплата. Мировые цены на сталь при этом продолжают безостановочное падение - на сегодня он снизились в среднем на 40% по сравнению с июльскими значениями, сравнявшись с ценовыми уровнями февраля.

В связи с чем, а также со схожими проблемами в химической отрасли, промышленность показала в августе минус 0,5%, а в сентябре – минус 4,5%. Как результат, если в августе прирост ВВП составлял 10,9%, то в сентябре только 5,5%. В октябре снижение мировых цен на сталь продолжилось, следовательно, падение в промышленности возрастет, а прирост ВВП уменьшится еще сильнее. В ноябре и декабре ВВП, вероятнее всего, также уйдет в минус (2009 год, наверное, тоже начнется экономическим падением).

Правительственная помощь металлургам в виде снижения транспортных тарифов и цены на газ лишь частично решает проблемы. Сокращение негативного сальдо внешней торговли за счет ограничения импорта вообще – тоже ничем не помогает металлургам. Окажет некоторую помощь металлургам лишь сокращение импорта именно металлов, которые закупаются сейчас за рубежом.

Пусть гривня падёт!

Поэтому все намеченные мероприятия для минимизации воздействия мирового кризиса на украинскую экономику могут уменьшить негативное торговое сальдо и на какое-то время остановить рост доллара, но металлургам и химикам от этого не легче.

Выправить ситуацию способна только мера, которая позволит быстро возобновить экспорт металлов. А такое в условиях падения мировых цен на сталь может произойти только при существенной девальвации гривни. Таким образом, если сейчас усилия Нацбанка и правительства приведут к стабилизации курса гривни на уровне, скажем, 5,3 -5,5 грн/долл., то металлургическая отрасль, а с ней и вся страна окажутся в тяжелом положении.

До какого уровня требуется опускать гривню, чтобы металлургическое и химическое производства на экспорт стали рентабельными, - в поиске ответа на этот вопрос состоит сейчас задача Кабмина и НБУ. Причем, при продолжении снижения цен на сталь необходимо дальше опускать и гривню. Кстати, курс гривни хотя и нужно существенно снижать, но не столь стремительными скачками, как это допустил Нацбанк в начале октября (до 6 грн/долл в течение одной недели).

А если гривня к доллару будет ощутимо снижаться, то не потребуются и никакие дополнительные меры для сокращения импорта. Правда, инфляция за счет повышения цен на импорт и его сокращения будет расти.

Симптомы экономического недуга

В общем, не только финансовый, но и экономический кризис в Украине уже фактически начался (падение промышленности и замедление роста ВВП), а в ближайшие месяцы стоит ожидать его развития – в виде падения ВВП.

А назвать происходящие сейчас кризисные явления в украинской экономике можно проявлением «голландской болезни» или эффекта Гронингена. Под этим экономическим термином подразумевается рост реального обменного курса национальной валюты за счёт увеличения объёмов экспорта одних отраслей, что оказывает негативное воздействие на другие отрасли и на экономику в целом. Возникновение понятия «голландская болезнь» связано с открытием в конце 1950-х — начале 1960-х годов XX века месторождений природного газа в принадлежащей Нидерландам части Северного моря, и последовавшим за этим ростом экспорта природного газа – что повлекло за собой существенное удорожание национальной валюты этой страны.

Вспомним финансовый кризис в Украине 1998-1999 годов. Гривня девальвировала тогда примерно в 2,7 раза, остановив свое падение и зафиксировавшись на уровне 5,3-5,4 грн/долл. Вследствие такой резкой девальвации в стране, начиная с 2000 года, начался экономический рост, что было связано, главным образом, с наращиванием экспорта.

Главной же экспортной отраслью Украины была и пока остается металлургия. Динамика выручки от экспорта недрагоценных металлов в последние 7 лет выглядит так:



Год Экспорт, млрд. долл. Рост к предыдущему году, % 2001 6,72 103,9 2002 7,12 106,0 2003 8,50 119,3 2004 13,05 150,0 2005 14,04 107,6 2006 16,42 117,2 2007 20,78 126,5

Как видим, экспортная выручка стала возрастать особенно ускоренными темпами, начиная с 2003 года. Что связано со стартом процесса быстрого повышения мировых цен на сталь. Кстати, исключительно резким ростом цен на сталь и, соответственно, увеличением экспорта черных металлов (в 1,6 раза) объясняется рекордный прирост ВВП в 2004 году (12,1%). А замедление темпов прироста ВВП в 2005 году (2,6%) было вызвано, наоборот, падением мировых цен на сталь в течение всего года.

Увеличение же экспорта металлов в последние 7 лет произошло, главным образом, именно за счет роста мировых цен, а не благодаря увеличению выпуска продукции в натуральных показателях (новых металлургических предприятий в Украине не появилось). Так, например, производство чугуна, полуфабрикатов, стали, проката и труб составило по данным Госкомстата в 2003 году 91,7 млн. т., а в 2007 году – 106,6 млн. т. Прирост в тоннах за 5 лет всего на 16,2%, тогда как экспортная выручка в металлургии за этот период увеличилась в 2,44 раза.

По сравнению с величиной экспорта металлов в 2001 году дополнительный прирост валютных поступлений от данного экспорта за следующие 6 лет составил суммарно $39,6 млрд. (сумма ежегодных приростов). Также немалый прирост за счет благоприятной конъюнктуры был в эти годы и в химической отрасли.

А теперь вспомним ситуацию с золотовалютными резервами Украины! Как известно, в 1998 году с целью поддержки гривни НБУ втрое сократил свои резервы, и они на начало 1999 года равнялись менее $1 млрд. Затем стало происходить их ежегодное увеличение. В таблице указан размер ЗВР на начало года:

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $млрд. 1,6 3,1 4,4 6,9 9,5 19,4 22,3 31,8

Сравним две цифры! Золотовалютные резервы выросли до $31,8 млрд., а дополнительный приток валюты за последние 6 лет только от металлургического экспорта, вызванного, в основном, ростом мировых цен, составил $39,6 млрд. Следовательно, не было бы роста мировых цен на сталь (и химические удобрения), гривня бы за последние годы только девальвировала. Случилось же наоборот – Нацбанк провел ревальвацию гривни в 2005 и 2008 годах.

Теперь фортуна для украинского экспорта кардинально ухудшилась, и страна имеет экономический кризис. Налицо последствия «голландской болезни».

Китайская экономическая вакцина

Но можно ли каким-то способом лечиться от «голландской болезни» или избегать ее? Оказывается, можно, и лекарства давно известны в мире. Очень показательны в этом плане рассуждения министра финансов России Алексея Кудрина, который давно диагностировал для своей страны «голландскую болезнь» (по экспорту нефти и газа):

«Так поступает Китай. Он все время держит юань к доллару, не укрепляет его. И тем самым всегда клал на лопатки все страны Европы и США. Наша страна после девальвации в 98-м году вышла в 99-м году на темп экономического роста в 10 %. Это тоже был эффект девальвации — ослабления рубля. Но после этого мы стали тратить очень много нефтедолларов. А когда на рынок выбрасываем большое количество нефтедолларов, то рубль укрепляется… К сожалению, Россия, тратя свои нефтедоллары больше, чем это надо (это снова вопрос для тех, кто говорит «надо больше тратить»), укрепляет тем самым рубль — это прямая зависимость — и делает менее конкурентной свою экономику» (Интервью А.Л. Кудрина «Итоговой программе» телеканала НТВ - 27 апреля 2008 года).

К слову, валютные резервы Китая наибольшие в мире и по состоянию на конец сентября составили $1,905 трлн. При этом Поднебесная является сейчас самым крупным экспортером черных металлов, но сверхприбыли у своих металлургов из-за роста мировых цен на сталь китайское правительство отбирает путем сначала введения, а потом регулярного увеличения экспортной пошлины.

Надо также сказать, что весьма неплохие дивиденды для своего экспорта имели в последние годы США – благодаря происходящему укреплению евро к доллару. А сейчас ослаблению евровалюты не могут нарадоваться правительства стран ЕС.

Остается лишь надеяться, что украинская власть в будущем, когда мировые цены и спрос на сталь снова начнут расти, окажется мудрее. Относительно же степени предстоящего падения гривни можно привести такие соображения. С 1 января 2000 года по 1 января 2008 года потребительские цены в Украине выросли в 2,31 раза. В США инфляция за данный период составила около 30% (в ЕС еще меньше). Если принять для расчета валютный курс на начало 2000 года в 5,30 грн/долл, то при соблюдении паритета (учет степени инфляционного обесценивания двух валют) на 1 января этого года один американский доллар должен бы стоить 9,4 гривны, а сейчас, естественно, еще выше (около 10 гривен).

Если падение цен на сталь прекратится в ближайшие дни-недели и появится спрос на металл в мире, то, возможно, окажется достаточной девальвация гривни до курсовой отметки в диапазоне 5,5-6 грн/долл.



Юрий Глухов