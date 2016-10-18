Осужденный в Чечне украинец Клых пригласил в качестве адвоката Зверева или Шуру

Клих заявил на заседании суда 17 октября, что получил "двадцать лет ни за что из-за плохой работы адвоката", и сказал, что "хочет себе в защитники певца Стаса Михайлова", передает "Кавказский узел".

Судья Асламбек Шаимов предложил украинцу написать письменное заявление об отказе от адвоката. Клих взял бумагу и ручку и написал, что отказывается от адвоката Дубровиной и в качестве защитника просит "предоставить Зверева, Шуру или Пелагею".

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Дубровина сказала, что не имеет права защищать Клиха против его воли. При этом она отметила, что на стадии предварительного следствия к политзаключенному применялись пытки и психотропные препараты, в результате чего его психическое здоровье серьезно пошатнулось.

Суд объявил перерыв до 21 октября, чтобы новый защитник Клыха ознакомился с делом.

"Психическое нездоровье Станислава Клыха наиболее ярко начало проявляться с января 2016 года. Он стал вести себя в зале суда буйно, кричал, строил в клетке баррикады из скамеек", - сказала Марина Дубровина.

Она уверена, что если бы Клых был психически здоров, то он никогда бы не оскорбил прокурора.

"К сожалению, поведение моего подзащитного в течение последних месяцев ставит под сомнение его способность адекватно воспринимать происходящее в судебном заседании", - сказала адвокат.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 годам заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.

Украина направила России около десяти запросов об экстрадиции Карпюка и Клыха, последний отправили в августе.

Дело Карпюка и Клыха было сфабриковано Российским следственным комитетом и в ней фигурирует премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По официальным материалам дела, в 1994 году Яценюк носил прозвище "боевик Арсен", воевал в Чечне против российских войск с Александром Музичком, известным как Саша Белый, а еще - бывшим руководителем львовской организации УНА-УНСО Андреем Шкилем и, собственно, ныне подсудимыми в Чечне украинцами - Карпюком и Клыхом.

Апелляцию на приговор политзаключенным Карпюку и Клыху рассмотрит Верховный суд России 26 октября.