В сети появилось новое видео из лифта, в котором подорвали боевика "Моторолу"

На видеозапись, обнародованную порталом боевиков NewsFront, попали кадры, где тела якобы террориста и его охранника выносят из лифта. Также заметно, что взрывом был поврежден сам подъезд: местами со стен слетела штукатурка, в окнах выбиты стекла.

Добавим, что на предыдущей видеозаписи с предполагаемого места происшествия заметно оружие, которое было у "Моторолы" и его охранника в момент взрыва: автомат, пистолет, большое количество патронов (в том числе для подствольного гранатомета), ножи и дымовые шашки.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит кровавые кадры, не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой!

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова взорвали в лифте в Донецке. Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.