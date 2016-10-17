В Госдуме РФ предложили назвать именем террориста "Моторолы" школу в Петербурге

«Депутат ГД РФ Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением присвоить одной из молодежных патриотических школ северной столицы имя погибшего накануне командира донецких ополченцев Арсения Павлова, известного под позывным «Моторола», - сообщили УНИАН в пресс-службе российского депутата.

По мнению Милонова, «Арсений Павлов при жизни стал символом патриотического подъема на Донбассе, был воплощенным примером русского солдата, героем, который, вдохновлял и вдохновляет тысячи патриотов».

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«Увековечивание его в нашем городе, связанном с Донецком многим, - это правильный и достойный шаг», - заявил депутат Госдумы РФ.

Как сообщал УНИАН, боевик «Моторола» погиб в Донецке 16 октября в результате взрыва в лифте дома.

В Украине "Моторола" обвиняется в военных преступлениях, в то числе в расстреле пленных.