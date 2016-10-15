В Киеве праздничные мероприятия 14 октября прошли без грубых правонарушений - МВД

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

«Во время проведения массовых мероприятий грубых правонарушений не зафиксировано, задержанных нет. Все прошло спокойно», - написал он.

По словам Шкиряка, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии отработали на высоком профессиональном уровне и в очередной раз доказали свою эффективность при осуществлении охраны общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

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При этом он поблагодарил также организаторов акций, которые не допускали провокационных действий со стороны участников своих маршей и митингов.

Как сообщал УНИАН, в акции "Марш нации" по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины, организованном гражданским корпусом «Азов», приняли участие около 5 тыс. человек.

Также Всеукраинское объединение “Свобода” провело в центре Киева «Марш Славы Героев» с участием около 4 тыс. человек.