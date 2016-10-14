Участники "Марша нации" завершили митинг на Софийской площади

Как передает корреспондент УНИАН, митинг завершился молитвой и зажжением файеров.

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"Мы реальная сила. Мы реально можем, как мы показали за эти годы революции и войны, отстаивать и менять страну. Пришло время стать и основной движущей силой украинской нации и изменений в Украине", - заявил командир полка специального назначения «Азов» МВД Украины, народный депутат Андрей Билецкий.

Также он попросил всех участников собрания помнить, что "мы вышли вместе, мы вышли едины, и в единстве - сила украинского национализма, в единстве - сила украинской нации, в единстве - сила украинского государства".

Билецкий призвал всех присутствующих на акции не предавать единство.

В свою очередь лидер общественной организации "С14" Евгений Карась обратился с призывом к участникам собрания "не ввести себя в заблуждение в том, что мы повоюем, выполним свою бойцовскую миссию, а дальше опять те же крашенные лисы будут дерибанить уже в вышиванках".

"Помните, что мы должны навести порядок в этом государстве", - отметил он и добавил, что "это требование той миссии, ради которой погибли наши братья".

Также командир Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий вспомнил о всех погибших украинцах, которые воевали за независимость и государство.

"Мы пришли на этот марш, чтобы увидеть побратимов из других организаций, из других подразделений, потому что сокрушительный удар можно нанести крепким кулаком, а не растопыренной пятерней. Мы пришли на марш для того, чтобы украинцы увидели, что есть та сила, которая не даст торговать нашей землей, не даст торговать нашей Родиной", - подчеркнул Стемпицкий.

Также он сказал, что участники шествия не намерены в угоду Западу или России сдавать украинские территории.

"Мы не позволим делать какие-то определенные статусы каких-то отдельных районов", - заверил лидер "Правого сектора".

Участники митинга выразили недовольство тем, что президент Украины затягивает подписание закона об амнистии участников АТО.

Как сообщал УНИАН, в акции "Марш нации" по случаю Дня украинского казачества, Дня создания УПА и Дня защитника Украины приняли участие около 5 тысяч человек.