ВСУ начали отмечать День защитника Отечества награждением лучших военных
Вооруженные силы Украины уже начали отмечать свой профессиональный праздник – День защитника Отечества.
Торжества состоялись в столичном Доме офицеров, говорится в сюжете ТСН.
Лучшим военнослужащим вручили награды и очередные воинские звания. За последние три года в Вооруженных силах Украины прошли службу более 200 тысяч мобилизованных и несколько десятков тысяч добровольцев. Только по официальным данным, более 2 тысяч военных погибли, защищая Украину от агрессора. Их память почтили минутой молчания.
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Помолиться Божией Матери за украинских защитников всех попросила супруга президента Марина Порошенко.
Она записала видео, в котором поздравила украинцев с христианским праздником Покрова Богородицы, который отмечают 14 октября. На противовес советскому 23 февраля, Покрова имеет прямое отношение к украинскому войску, потому что издавна была главным казачьим праздником.