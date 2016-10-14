ВСУ начали отмечать День защитника Отечества награждением лучших военных

Торжества состоялись в столичном Доме офицеров, говорится в сюжете ТСН.

Лучшим военнослужащим вручили награды и очередные воинские звания. За последние три года в Вооруженных силах Украины прошли службу более 200 тысяч мобилизованных и несколько десятков тысяч добровольцев. Только по официальным данным, более 2 тысяч военных погибли, защищая Украину от агрессора. Их память почтили минутой молчания.

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Помолиться Божией Матери за украинских защитников всех попросила супруга президента Марина Порошенко.

Она записала видео, в котором поздравила украинцев с христианским праздником Покрова Богородицы, который отмечают 14 октября. На противовес советскому 23 февраля, Покрова имеет прямое отношение к украинскому войску, потому что издавна была главным казачьим праздником.