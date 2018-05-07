Нужны ли Украине деньги МВФ?

Международный валютный фонд выделитУкраине кредит в размере 16,5 миллиардов долларов. По словам главы фонда Доминика Стросс-Кана, кредит предоставляется “для поддержания экономической и финансовой стабильности в стране в условиях мирового кризиса и падения цен на металл”. Но деньги дадут после того, как достигнутое с руководством Украины соглашение о кредите одобрит Совет директоров МВФ, а в стране будут внесены необходимые изменения в банковское законодательство. Известно, что именно глава правительства Юлия Тимошенко работала над выделением кредита, однако члены “оппозиционного правительства”, в частности Николай Азаров, резко критиковали инициативу займа, прогнозируя, что если Украина выполнит требования МВФ (кредит выдается именно после выполнения требований Фонда), то это приведет к резкому ухудшению экономической ситуации. Мы спросили экспертов, является настолько необходимой ссуда МВФ, которая станет возможна после внесения изменений в законодательство. И какие последствия это будет иметь для экономики страны. Александр Пасхавер, экономист: ТРЕБОВАНИЯ МВФ РЕАЛИСТИЧНЫЕ, ЕСЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ЭВОЛЮЦИОННО

Нам очень полезно иметь такие резервные деньги. Программа МВФ Stand-by – это резервные средства, готовность дать нам кредит тогда, когда будет нужно. С другой стороны, все зависит от того, на каких условиях предоставляются кредиты. Условия, кстати, в МВФ стандартные. Хотя если их строго выполнять, то это будет достаточно жестко в отношении населения.

Потому я думаю, что их следует использовать традиционно, но не строго. Там предусмотрены требования относительно снижения государственных социальных расходов, позитивного платежного баланса, бездефицитного бюджета. Если это все делать резко, то это будет снижение уровня и качества жизни населения. А если это делать достаточно разумно, то ничего страшного.

Есть антилибералы, которые считают соблюдение таких рекомендаций МВФ чуть ли не изменой интересов народа. Есть те, кто считает, что из-за жесткого соблюдения рекомендаций МВФ можно попасть в зону бедности.

И я соглашаюсь, что быстрое, буквально жесткое соблюдение таких требований может вызывать негативные явления. Но если воплощать рекомендации разумно, эволюционно, совмещая их с мерами стимулирования экономики, то это вполне реалистичные требования. У нас есть опыт соблюдения требований МВФ.

Такие кредиты даются развивающимся странам. Однако некоторые зазнайки считают, что мы уже вышли из той категории, что мы уже достаточно развитые. Но хочу напомнить, что Китай до конца держался и требовал всех льгот, связанных со статусом развивающейся страны. Им не было от этого стыдно.

Я думаю, что нам не следует быть надменными, а нужно брать все, что можно получить.

Деньги нам не навязывают – а дают нам возможность их взять.

Валерий Литвицкий, председатель группы советников НБУ: ЭТО ХОРОШИЙ СИГНАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ Кредит МВФ – это очень хорошо. Это хороший сигнал психологической поддержки. Инвесторы будут знать, что Украина сможет рассчитывать на доступ к кредитным ресурсам, если ситуация будет развиваться неблагоприятным образом. Это хороший сигнал и для них.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований: ЭТО ПОДРЫВ ДОВЕРИЯ К ГОСУДАРСТВУ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СУБЪЕКТУ Я, к сожалению, не видел условий, под которыми подписывалась Украина. Но думаю, что среди требований МВФ есть и те, которых нам все равно следует придерживаться, и те, которые можно квалифицированно критиковать.

Фактически этот кредит значит, что Украина подписывается под тем, что она под диктовку международной экономической организации начинает строить экономическую политику. То есть мы фактически подписываемся под капитуляцией собственной экономической политики, под возможностью самостоятельно осуществлять такую политику. Потому кредит может означать повышение стабильности для государственных финансов, для доверия инвесторов относительно платежеспособности государства, но это однозначно – подрыв доверия к государству как к самостоятельному субъекту.

Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:

ДЕНЬГИ МВФ ОЧЕНЬ НУЖНЫ УКРАИНЕ Деньги МВФ очень нужны Украине. Эти привлечения являются наиболее дешевыми на мировом рынке. На таких условиях Украина нигде не найдет такой суммы.

В Украине сейчас наблюдаются проблемы с платежным балансом. Поэтому лучше уже сегодня иметь определенный запас стабильности, который формируется из денег МВФ и золотовалютных резервов, чем не иметь таких денег – если, не дай Бог, ситуация резко будет ухудшаться.

Потому договоренность с МВФ – это очень хорошо, потому что в меру разворачивания финансового кризиса количество обращений к МВФ будет расти.

Это является хорошим сигналом для рынка и международных инвесторов, которые, невзирая на финансовый кризис, остались у нас, и для тех, кто может прийти в Украину. Хотя, возможно, не в тех масштабах, как раньше, но сегодня следует радоваться любым средствам, которые заходят в страну.

Если говорить о требованиях МВФ, то они стандартны. В первую очередь – плавающий валютный курс (и это правильно, потому что возникла ситуация, когда НБУ и правительству тяжело обеспечивать и борьбу с инфляцией, и стабильность валютного курса, поэтому следует идти на соответствующие изменения в монетарной политике). Второе требование – бездефицитный бюджет. Не следует надеяться на такие абстрактные источники поступлений, как приватизация и массированные поступления иностранных средств.

МВФ требует четкого плана – что и как будет делаться в стране, чтобы обеспечить стабильность отдельных секторов банковской сферы. Без банковского сектора любая экономика обречена.

Именно благодаря сотрудничеству с МВФ и Всемирным банком в Украине поняли, что такое рыночная экономика и как ее нужно строить. Если в дальнейшем мы не будем заинтересованы в сотрудничестве с МВФ, то ничто нам не помешает свернуть программу.

Опрашивала Маша Мищенко