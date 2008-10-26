МВФ выделит Украине 16-миллиардный кредит

Международный валютный фонд выделит Украине кредит в размере 16,5 миллиардов долларов

Средства выделяются для поддержания экономической и финансовой стабильности в стране в условиях мирового кризиса и падения цен на металл.

О решении МВФ сообщил глава фонда Доминик Стросс-Кан, передает Лента.ру со ссылкой на AFP.

"Программа направлена на возврат Украины к экономической стабильности. Руководство страны намерено выровнять платежный баланс и снизить зависимость республики от внешних экономических факторов, а также снизить инфляцию", - сообщил Д.СТРОСС-КАН.

Средства будут выделены после того, как достигнутое соглашение с руководством Украины одобрит совет директоров МВФ, а в стране будут внесены необходимые изменения в банковское законодательство.