В Харькове возле ЗАГСа появился огромный мурал (фото)

Аиста нарисовали харьковские художники творческой группы "Kailas-V". Об этом сообщил местный пртал 057.ua.

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"Продолжительность работ над муралом зависит от погоды. Тема работы продиктована близостью фасада к дворцу бракосочетания", - рассказали художники.

Ранее на домах в районе ХТЗ уже появились удод, зимородок, сыч на ветке и огромная парящая синица. Всего на стенах будет нарисовано 7 картин.