В Харькове возле ЗАГСа появился огромный мурал (фото)
16:02, 12 октября 2016Общество
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Возле Дворца бракосочетания на улице Мира появилось огромное граффити.
Мурал с аистом / 057.ua
Аиста нарисовали харьковские художники творческой группы "Kailas-V". Об этом сообщил местный пртал 057.ua.
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"Продолжительность работ над муралом зависит от погоды. Тема работы продиктована близостью фасада к дворцу бракосочетания", - рассказали художники.
Мурал с аистом / 057.ua
Ранее на домах в районе ХТЗ уже появились удод, зимородок, сыч на ветке и огромная парящая синица. Всего на стенах будет нарисовано 7 картин.
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