В Украине создали масштабный социальный ролик, посвященный пехотинцам (видео)

Режиссером проекта стал известный израильский режиссер Эли Свердлов, съемки проходили на учебном полигоне, сообщают на своей странице в Facebook Сухопутные войска Украины.

«В ролике показаны простые вещи и настоящие люди: солдаты и офицеры Сухопутных войск Украины. Это не супергерои из фильмов. Когда ты общаешься с ними, видишь обычных ребят. Но есть вещи, которые выделяют их среди других — настоящие воля и дух. Это сила нашей армии. Хочется также отметить колоссальный энтузиазм и сплоченность всех участников проекта, а это люди из разных сфер. Такая консолидация еще раз доказывает: мы меняемся, меняется страна», — прокомментировал автор проекта Игнат Коробко.

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Автор сценария Александр Смирнов отметил, что это был один из самых сложных сценариев социального ролика.

«Нужно было найти символ для сухопутных войск — простой, человечный, лишенный напускного героизма и шароварщины. Этим символом стала лопатка пехотинца», — сообщил Смирнов.

Также, как отметили авторы проекта, ролик призывает украинцев поступать на контрактную службу и, в общем, рассказывает о Сухопутные войска Украины.

«Сухопутка» — самые многочисленные войска Украины, и поводов ею гордится есть немало. Мы считаем, что было бы справедливо, если бы украинцы больше знали о своих защитниках, больше доверяли им и гордились ими», — подытожил автор проекта Александр Копыл.