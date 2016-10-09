В Хмельницком попрощались с 21-летним командиром роты, который погиб в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, траурная церемония состоялась 8 октября на майдане Независимости возле облгосадминистрации.

В последний путь героя провели военные собратья, друзья, близкие и семья. В общем попрощаться с бойцом пришло более 100 человек. Некоторые из них стояли на коленях с цветами в руках.

Яровец погиб 5 октября, выполняя боевое задание в зоне АТО вблизи Марьинки.

В этом году он завершил обучение в Одесской военной академии в звании лейтенанта.