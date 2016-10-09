В Хмельницком попрощались с 21-летним командиром роты, который погиб в зоне АТО
16:03, 09 октября 2016Война
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В Хмельницком попрощались с 21-летним командиром роты отдельного 130-го разведывательного батальона Максимом Яровцем, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции.
Максим Яровець / Фото ye.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, траурная церемония состоялась 8 октября на майдане Независимости возле облгосадминистрации.
В последний путь героя провели военные собратья, друзья, близкие и семья. В общем попрощаться с бойцом пришло более 100 человек. Некоторые из них стояли на коленях с цветами в руках.
Яровец погиб 5 октября, выполняя боевое задание в зоне АТО вблизи Марьинки.
В этом году он завершил обучение в Одесской военной академии в звании лейтенанта.
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