В Новгороде-Северском снесли памятник Ленину, который хотели продать за миллион

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации.

По данным ОГА, в Новгороде-Северском в эти выходные в рамках выполнения закона о декоммунизации демонтировали последний в регионе памятник Ленину.

По словам руководителя департамента Андрея Подорвана, задачи по декоммунизации, согласно официальному списку памятников и памятных знаков, подлежащих демонтажу, выполнены.

«Если дома кто-то хранит бюст советского деятеля, такой памятник остался на складе предприятия, мы за это не отвечаем. В Новгороде-Северском это был последний памятник Ленину из официального перечня», - пояснил он.

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Напомним, согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», на Черниговщине подлежали демонтажу около 80 памятников, памятных знаков и других мемориальных объектов.

Однако, по словам местного общественного активиста Александра Ясенчука, демонтажу последнего монумента Ленину поспособствовали и представители патриотических организаций Черниговщины.

Он рассказал УНИАН, что активисты намеревались самостоятельно снять памятник, установленный в центре города.

«Планировали ехать вчера утром, наняли кран с прицепом, но власти города самостоятельно накануне сняла памятник», - сказал Ясенчук.

Он подчеркнул, что в Новгороде-Северском на водонапорной башне еще остаются портреты Ленина и Иосифа Сталина.

Как сообщал УНИАН, в этом году мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко выставил памятник Ленину на продажу через Интернет. Начальная цена составляла 1 миллион гривень, однако покупатели так и не откликнулись.