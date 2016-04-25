Мэр Новгорода-Северского продает памятник Ленину за миллион гривень

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Бондаренко, мотивом такого решения является забота о родном городе.

"Никаких политических оснований или желаний сохранить последнюю статую Ленина на Черниговщине нет. Депутаты приняли решение снять, и я хочу реализовать это решение с максимальной пользой для общества", - прокомментировал он.

По мнению Бондаренко, памятник можно продать выгоднее, чем просто сдать как металлолом.

Объявление размещено на сайте в начале апреля, предложенная цена - 1 миллион гривень.

Читайте такжеВ Кривом Роге под снесенным памятником Ленину обнаружили старинную церковь

"Я понимаю, что не совсем обосновано, скорее это попытка привлечь внимание", - пояснил Бондаренко.

Он отметил, что каждый день получает несколько звонков, потенциальные покупатели интересуются, однако окончательно решение еще никто не принял.

Также Бондаренко подчеркнул, что бронзовый памятник Ленина высотой 5 метров и весом несколько тонн не может быть продан меньше его балансовой стоимости - 160 тысяч гривень.

Памятник Ленину в Новгороде-Северском был установлен в 1985 году и тогда его стоимость составляла почти 70 тысяч рублей СССР.

Средства от продажи городской голова намерен использовать на благоустройство центральной части города, в том числе сооружение фонтана.

Читайте такжеВ Одесской области вспыхнула крупная драка из-за памятника Ленину (видео)