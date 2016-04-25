Мэр Новгорода-Северского продает памятник Ленину за миллион гривень
Мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко выставил на продажу через сайт "OLX" бронзовый памятник Ленину, установленный в центре города.
Как сообщил корреспонденту УНИАН сам Бондаренко, мотивом такого решения является забота о родном городе.
"Никаких политических оснований или желаний сохранить последнюю статую Ленина на Черниговщине нет. Депутаты приняли решение снять, и я хочу реализовать это решение с максимальной пользой для общества", - прокомментировал он.
По мнению Бондаренко, памятник можно продать выгоднее, чем просто сдать как металлолом.
Объявление размещено на сайте в начале апреля, предложенная цена - 1 миллион гривень.
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"Я понимаю, что не совсем обосновано, скорее это попытка привлечь внимание", - пояснил Бондаренко.
Он отметил, что каждый день получает несколько звонков, потенциальные покупатели интересуются, однако окончательно решение еще никто не принял.
Также Бондаренко подчеркнул, что бронзовый памятник Ленина высотой 5 метров и весом несколько тонн не может быть продан меньше его балансовой стоимости - 160 тысяч гривень.
Памятник Ленину в Новгороде-Северском был установлен в 1985 году и тогда его стоимость составляла почти 70 тысяч рублей СССР.
Средства от продажи городской голова намерен использовать на благоустройство центральной части города, в том числе сооружение фонтана.
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