МОН требует от педагогов использовать в школах только государственный язык

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации МОН, соответствующее письмо направлено в связи с обращениями представителей общественных организаций и отдельных граждан по поводу невыполнения в полном объеме языкового законодательства в части применения государственного языка в учебных заведениях.

«В рабочее время в учебных заведениях с обучением на украинском языке научно-педагогическими, педагогическими работниками и прочим персоналом используется украинский язык, а в учебных заведениях с обучением на языках национальных меньшинств наряду с украинским языком – также язык, которым осуществляется учебно-воспитательный процесс в этом заведении», - говорится в разъяснении министерства педагогам.

Читайте такжеЗарплата украинского учителя в 2017 году должна вырасти на треть - президентМежду тем в письме Министерства отмечается, что общеобразовательным учебным заведениям при разработке рабочего учебного плана на базе Типового учебного плана (без изучения, с изучением языка национального меньшинства, с изучением одного или двух иностранных языков) рекомендуется учитывать интересы учеников и их родителей - знакомить родителей и учащихся с проектом рабочего учебного плана с помощью веб-сайта учреждения и на родительских собраниях, проводить соответствующие опросы и тому подобное.

Образовательным учебным заведениям МОН также рекоменует активно привлекать детей и молодежь к разнообразным учебно-воспитательным и культурно-просветительским мероприятиям, в рамках которых и будут популяризировать украинский язык в ученическом, студенческом и педагогическом средах, проинформировали в МОН.