Задержание главы "парламента ЛНР": СБУ отрицает, что Карякин сдался Украине
14:14, 05 октября 2016Общество
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В СБУ опровергают информацию российских СМИ о том, что один из главарей боевиков сдался Украине.
Карякин был задержан на днях в России / Ресурс боевиков
Председатель так называемого "парламента ЛНР" Алексей Карякин не прибывал в Службу безопасности Украины с повинной, и по последним данным находится за пределами Украины, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська, пишет DT.UA.
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"Он к нам не обращался, и по нашей информации, в Украине его нет", – подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, Карякин был задержан на днях в России. Российские СМИ писали, что он отрекся от "Новороссии" и сдался Украине.
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