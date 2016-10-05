Задержание главы "парламента ЛНР": СБУ отрицает, что Карякин сдался Украине

Председатель так называемого "парламента ЛНР" Алексей Карякин не прибывал в Службу безопасности Украины с повинной, и по последним данным находится за пределами Украины, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська, пишет DT.UA.

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"Он к нам не обращался, и по нашей информации, в Украине его нет", – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Карякин был задержан на днях в России. Российские СМИ писали, что он отрекся от "Новороссии" и сдался Украине.