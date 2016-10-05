На Львовщине банк выдал пенсию сувенирными банкнотами

Как сообщает Главное управление полиции в Львовской области, в Сокольское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратился 72-летний житель города.

Мужчина сообщил, что 4 октября во время получения пенсии в одном из банков Сокаля часть пенсии в сумме 3900 гривень ему выдали сувенирными банкнотами номиналом 100 и 200 гривень.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество). Такое правонарушение наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.